Эксперт: СВМДА – важнейший инструмент казахстанской внешней политики и дипломатии

Уходящая неделя была насыщена большими международными новостями. Масштабным событием стал VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Чем является для Казахстана СВМДА, рассказал эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков, инициатива создания СВМДА принадлежит именно Казахстану, она впервые была озвучена в 1992 году на 47 сессии Генассамблеи ООН.

За годы своего существования СВМДА превратился в крупную и представительную международную структуру, которая состоит из 28 стран, включая недавно присоединившийся Кувейт. Общая численность населения государств-участников – более 4 млрд человек. Охват СВМДА – 90% территории и населения Азии.

География стран-участников нынешнего саммита достаточно обширная. Среди участников - президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР.

В контексте саммита СВМДА необходимо отметил следующие моменты.

Во-первых, председательство Казахстана в СВМДА продлевается до 2024 года, что говорит о высоком международном доверии к нашей стране как площадке по обеспечению стабильности в Азии. В 2020–2022 годах Казахстан председательствует в рамках форума, и нынешний саммит является главным мероприятием председательства и итогом двухлетней работы в этом направлении. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

В целом, считает он, СВМДА остается важнейшим элементом казахстанской внешней политики, которая последовательно носит многовекторный, конструктивный и сбалансированный характер.

Во-вторых, задан тренд на трансформацию СВМДА в полноценную региональную международную организацию. Соответствующее заявление было сделано президентом Казахстана и поддержано всеми участниками совещания. В рамках трансформации предполагается создание Совета СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Основная его цель – формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев, сегодня важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов.

Также в рамках трансформации предусмотрено преобразование Финансового саммита СВМДА в постоянно действующую площадку. Это будет способствовать созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания.

В числе других направлений, на которые будет сделан акцент в рамках трансформации СВМДА, эксперт отметил продвижение экологической повестки, выработка мер по обеспечению продовольственной безопасности, развитие человеческого капитала. Как сказал, "повышение статуса СВМДА укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень".

В-третьих, в условиях нарастающего геополитического кризиса и нестабильности мировой экономики актуальность и значение СВМДА возрастает. Проведение саммита СВМДА предоставляет возможность на высоком уровне обсудить самые острые международные проблемы, касающиеся как политики, так и экономики. Особенно это важно сегодня, когда продолжается военный конфликт в Украине, сохраняется напряженность на границе в ряде постсоветских стран. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

В-четвертых, проведение саммита СВМДА позволяет руководству страны обсудить текущие вопросы в формате двусторонних встреч с ключевыми партнерами. На полях саммита СВМДА Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, которые носили плодотворный и содержательный характер, пояснил эксперт.

- К примеру, президенты Казахстана и Азербайджана, помимо вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия, обсудили перспективы развития "Срединного коридора" – железнодорожного коридора в рамках соединяющего Азию и Европу Транскаспийского международного транспортного маршрута, - говорит Арман Токтушаков.

Таким образом, СВМДА для нашей страны представляется важнейшей площадкой, позволяющей активно продвигать свою миролюбивую и конструктивную внешнеполитическую повестку. Обозначенный вектор на трансформацию СВМДА будет способствовать развитию таких значимых направлений, как логистика, финансовое сотрудничество, экология, продовольственная безопасность, образование. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Самое главное, что усилия всех участников СВМДА могут быть направлены на формирование открытого и доверительного диалога по самым актуальным вопросам мировой политики. Выстраивание такого диалога особенно важно на фоне наблюдающейся беспрецедентной геополитической турбулентности, резюмировал эксперт.