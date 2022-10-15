О чем говорили президенты Казахстана и Туркменистана на закрытой встрече

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Сердара Гурбангулыевича за визит в Казахстан. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества и торговли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Туркменистан для Казахстана является братским государством с общей границей, историей и культурой. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Символично, что ваш первый государственный визит в нашу страну совпал с юбилейной вехой – 30-летием дипломатических отношений между Казахстаном и Туркменистаном. Опираясь на многовековую дружбу и добрососедство, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан за эти годы построили прочные, гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства. Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана заявил, что между странами налажен активный и весьма доверительные политический диалог на высшем уровне.

Я с теплотой вспоминаю свой визит в октябре прошлого года. Благодарю за проявленное гостеприимство, создание всех надлежащих очень комфортных условий для моего пребывания в Ашхабаде. Конечно, это послужило основой для достижения серьезных успехов в ходе данного визита. Хотел бы отметить, что в ходе этого визита мы провели продуктивные насыщенные переговоры с Гурбангулы Мяликгулиевичем – уважаемым президентом Туркменистана, вашим отцом. Пользуясь возможностью и присутствием прессы, я хотел бы передать уважаемому Гурбангулы Мяликгулиевичу привет и наилучшие пожелания. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстан сообщил о переговорах с президентом Туркменистана о наращивании объемов торговли.

Я сказал о том, что у нас подготовлен список товаров, которые могли бы поступить на рынок Туркменистана. Полагаю, что соответствующие министерства двух стран должны приступить к переговорам и с согласия сторон достичь необходимого результата. Сейчас объем торговли не столь значителен, как этого хотелось бы. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства выразил мнение, что уровень взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном может достичь 1 млрд долларов. По словам Токаева, потенциал не исчерпан.