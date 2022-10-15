Артем Антропов занял третье место на ЧА-2022 по тяжелой атлетике

Фото: Instagram/wf_rk

Казахстанский спортсмен Артем Антропов стал бронзовым призером азиатского первенства по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит на помосте Бахрейна, сообщает Zakon.kz.

Артем Антропов завоевал медаль бронзового отлива в категории до 96 кг. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kaz Weightlifting Federation (@wf_rk) В сумме двоеборья карагандинский тяжелоатлет осилил 377 (158+219) кг. Золотая медаль досталась Лиману Паредесу из Бахрейна – 397 (182+215) кг. На второй ступени пьедестала почета Чэнь По-Джен (Тайбэй) – 383 (177+206) кг. Фото: Instagram/wf_rk Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе. Читайте также Покер Досмагамбетова принес победу "Астане" и вернул шансы на чемпионство

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