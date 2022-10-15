Артем Антропов занял третье место на ЧА-2022 по тяжелой атлетике
Фото: Instagram/wf_rk
Казахстанский спортсмен Артем Антропов стал бронзовым призером азиатского первенства по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит на помосте Бахрейна, сообщает Zakon.kz.
Артем Антропов завоевал медаль бронзового отлива в категории до 96 кг.
В сумме двоеборья карагандинский тяжелоатлет осилил 377 (158+219) кг. Золотая медаль досталась Лиману Паредесу из Бахрейна – 397 (182+215) кг. На второй ступени пьедестала почета Чэнь По-Джен (Тайбэй) – 383 (177+206) кг.
Фото: Instagram/wf_rk
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