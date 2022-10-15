В Туркестанской области полицейские наградили подростков за помощь в поимке вора

Подростки в Жетысайском районе сняли на телефон вора, совершившего кражи в нескольких домах, за что полицейские их и наградили, сообщает Zakon.kz.

Начальник Жетысайского РОП полковник полиции Адильбек Сапарбеков специально пригласил в гости Назерке Калдыбайкызы, Раяну Ерлан и Нурасыла Нуржанулы, которые помогли раскрыть преступление.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Отметим, что подростки хотели стать блогерами. Они прогуливаясь во дворе многоэтажного жилого дома, вдруг заметили, что в соседнем доме прячется посторонний. Интересно, что ворота соседей были заперты. Увидев это, дети включили свои сотовые телефоны с намерением снять интересное видео.

Ролик стал набирать популярность в соцсети.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Сотрудники полиции поблагодарили ребят за оказанную помощь и пожелали им хорошо учиться в школе. Также они подарили детям спортивную одежду и обувь, а их родителям вручили "благодарственные письма".

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Родители в свою очередь выразили признательность полицейским за оказанное внимание и ценные подарки.