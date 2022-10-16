Касым-Жомарт Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая

16 октября в Казахстане празднуется День хлеба. Праздничную дату учредили в 2019 году постановлением Правительства. Цель праздника – укрепить высокий статус зерновой продукции, а также всех причастных к производству хлеба: хлеборобов, мукомолов и пекарей, сообщает Zakon.kz.

Урожай хлеба превысил ранее установленный прогнозный уровень. Вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе на сегодня намолочено больше 21,7 млн тонн зерна.

Кроме того, хлеборобы собрали свыше 16,3 млн тонн пшеницы при прогнозируемых 14,1 млн тонн в бункерном весе.

Все это стало возможным благодаря неустанному труду хлеборобов. Сегодня у казахстанских фермеров есть возможность не только обеспечить зерном отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции.

По случаю завершения массовой уборки урожая президент Касым-Жомарт Токаев направил письмо с пожеланиями здоровья и процветания отечественным аграриям.

Благодаря высокому профессионализму, самоотверженности и трудолюбию наших фермеров агропромышленный комплекс стал надежным гарантом продовольственной безопасности и главной движущей силой экономического развития. Мы создаем Справедливый Казахстан, где все граждане, независимо от места проживания, будут иметь равные возможности для всестороннего развития. Поэтому повышение благосостояния сельских жителей – наша главная задача. Желаю крепкого здоровья и процветания всем аграриям. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что труд сельхозтоваропроизводителей для обеспечения продовольственной безопасности неоценим для страны.