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16-летняя Арина Гладышева стала чемпионкой Азии по легкой атлетике

Легкая атлетика ЧА Золото Фото: Instagram/altayathletics
Воспитанница восточноказахстанской школы легкой атлетики Арина Гладышева завоевала золотую медаль на азиатском первенстве среди юниоров, который в эти дни проходит в Кувейте, сообщает Zakon.kz.

Арина Гладышева не имела равных на дистанции 3000 метров, обогнав всех своих соперниц.

Таким образом, 16-летняя легкоатлетка из Усть-Каменогорска положила в копилку юниорской сборной Казахстана вторую награду высшей пробы нынешнего Чемпионата Азии.

До этого на верхнюю ступень пьедестала почета этих соревнований поднялась Сабрина Арзиева. Она стала лучшей в спортивной ходьбе на 5000 метров.

Также в очередной день азиатского первенства "серебро" заработала казахстанка Анастасия Колода, которая отличилась на дистанции 400 метров с барьерами.

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