Диетолог назвала самый безопасный фастфуд

Диетолог рекомендовала добавлять к фастфуду овощи, а также снимать панировку с жаренного мяса, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой фастфуд самый безопасный, сообщает RT.

Фастфуд – это то, что дает нам возможность быстро перекусить. Это могут быть различные роллы, главное, чтобы они были свежие. От соевого соуса, который подают в ресторанах быстрого питания, тоже лучше отказаться. Елена Соломатина

Самым полезным фастфудом она назвала пиццу. Однако уточнила, что пицца должна быть без копченой колбасы, с сыром, грибами и большим количеством томатов.

Картофель стоит брать деревенский – он полезнее, и желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей. Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус. Елена Соломатина

С наггетсов и куриных крылышек специалист рекомендовала снимать панировку. Она также призвала не запивать пищу холодными напитками.

Коктейли, молочные коктейли и любые холодные напитки, особенно со льдом, не дают нормально перевариваться еде. Елена Соломатина

Если есть необходимость съесть чипсы или пирожки, врач рекомендовала брать запеченные.

Наиболее правильной будет куриная шаурма или донер без майонеза, с томатным соусом и большим количеством овощей.

К быстрорастворимой лапше, по мнению специалиста, также лучше добавить овощи.