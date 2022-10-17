Алина Чистякова стала чемпионкой Азии по легкой атлетике
Алина Чистякова стала обладательницей золотой медали Чемпионата Азии (U18) в дисциплине "семиборье", показав в итоге результат 4737 очков, что позволило ей подняться на высшую ступень пьедестала почета. Тем самым она принесла третье "золото" в актив казахстанской команды на ЧА-2022.
До этого высшими наградами отметились казахстанки Сабрина Арзиева и Арина Гладышева.
Фото: Instagram/flavko.kz
В последний день этих состязаний мог заработать еще одну медаль высшего достоинства Ринат Кулыгин. Но казахстанец пересек финиш вторым, став серебряным призером азиатского первенства в беге на 2000 метров с препятствиями с результатом 6:04.63.
Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.