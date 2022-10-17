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Алина Чистякова стала чемпионкой Азии по легкой атлетике

Легкая атлетика Золото ЧА Фото: Instagram/ flavko.kz
Легкоатлетка Алина Чистякова положила в копилку юниорской сборной Казахстана еще одну медаль высшей пробы на азиатском первенстве, который завершился в Кувейте, сообщает Zakon.kz.

Алина Чистякова стала обладательницей золотой медали Чемпионата Азии (U18) в дисциплине "семиборье", показав в итоге результат 4737 очков, что позволило ей подняться на высшую ступень пьедестала почета. Тем самым она принесла третье "золото" в актив казахстанской команды на ЧА-2022.

До этого высшими наградами отметились казахстанки Сабрина Арзиева и Арина Гладышева.

Легкая атлетика ЧА Серебро

Фото: Instagram/flavko.kz

В последний день этих состязаний мог заработать еще одну медаль высшего достоинства Ринат Кулыгин. Но казахстанец пересек финиш вторым, став серебряным призером азиатского первенства в беге на 2000 метров с препятствиями с результатом 6:04.63.

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