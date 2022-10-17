В каком регионе Казахстана самая высокая инфляция, рассказали в Нацбанке

В сентябре 2022 года годовая инфляция ускорилась в 20 регионах Казахстана, составив 17,7% (в августе – 16,1%). Об этом сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента Нацбанка Игорь Осипов, передает Zakon.kz.

При этом самое высокое ускорение инфляции зафиксировано в Астане: с 17,3% в августе до 20% в сентябре.

По данным Нацбанка, рост цен на продовольственные товары в сентябре составил 22,2% (в августе он зафиксирован на уровне 20,8%). Максимальный рост цен на продукты отмечается в Мангистауской области (29,7%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары увеличились до 17,0% (в августе – 15,5%). Самые высокие цены на эти товары отмечались в Астане (26,3%), минимальный рост зафиксирован в Алматы (13,8%).

Цены на платные услуги в сентябре повысились на 12,3%, при этом значительно выше общереспубликанского уровня они выросли в Улытауской области (16,5%), значительно ниже – в Актюбинской области (8,2%).

Вместе с тем Игорь Осипов отметил, что месячная инфляция в стране составила 1,8%, что значительно выше среднего значения сентябрьской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,3%).

При этом цены выросли во всех регионах страны выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (2,8%).