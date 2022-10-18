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МВД Казахстана не откажется от запрета на тонировку передних стекол авто

Казахстан стекла тонирование запрет планы МВД РК Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев на брифинге в СЦК пояснил, что действующий запрет на тонировку позволит дисциплинировать водителей и соблюдать ПДД, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, были ли какие-то научные обоснования необходимости запрета на тонировку передних стекол автомобиля и нет ли в ближайших планах пересмотреть этот запрет, представитель МВД отметил, что данная мера позволит дисциплинировать водителей на дорогах.

Научные обоснования МВД не проводит, но запрет на тонировку так и действует. В каком году точно ввели эту норму, я не знаю, но тогда учитывалось то, что многие водители не соблюдали ПДД – это как ремень безопасности. Использование сотового телефона, обнаружение на переднем пассажирском сиденье детей, то есть водители везли своих детей с нарушением ПДД. Думаю, были и другие причины. Жандос Мураталиев

При это он добавил, что автомобилисты могут затонировать задние боковые или заднее лобовое стекло.

На передних стеклах, на передних боковых стеклах, лобовых запрещается тонирование стекол. Задние боковые, заднее лобовое – разрешается. Жандос Мураталиев

В Казахстане запрет на тонировку передних стекол автомобиля ввели в 2010 году. В настоящее время ст. 461 ч. 4 КоАП РК предусматривает административную ответственность за управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения. Таким образом, тонировка на ветровом и передних боковых стеклах автомашины является нарушением закона.

Оксана Скибан
МВД РК Казахстан
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