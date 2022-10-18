Водитель ЗИЛа насмерть сбил мужчину в Алматинской области

18 октября водитель грузовика, сдавая назад, сбил мужчину на обочине трассы Байсерке – Караой, сообщает Zakon.kz.

Водитель ЗИЛ-130 стал сдавать назад на обочине и почувствовал, что на что-то наехал. Он вышел и увидел, что переехал мужчину.

Мужчина вызвал скорую помощь, полицейских. Прибывшие на место медики констатировали смерть пешехода.

По словам водителя, он смотрел по зеркалам, никого не было.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

Фото: Zakon.kz