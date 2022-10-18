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Скончался солист итальянской группы Ricchi e Poveri

группа Фото: Instagram/ricchiepoveri
Участник легендарной группы Ricchi e Poveri Франко Гатти умер. Ему было 80 лет, сообщает Zakon.kz.

Гатти на время покинул Ricchi e Poveri в 2016 году, чтобы посвятить время семье после тяжелой утраты. В 2014 году умер его сын Алессио, пишет ilmessaggero.it. В 2020 году певец снова вернулся на сцену и воссоединился с группой.

Впервые Франко Гатти присоединился к Ricchi e Poveri в 1960-х годах. Он выступал вместе с Анджело Сотджиу, Мариной Окиеной и Анджелой Брамбати. В 1968 году группа дебютировала в Cantagiro с песней The Last Love. 

Ricchi e Poveri заняли второе место с песней La prima cosa bella с Николой Ди Бари. Группа исполнила знаменитые хиты Mamma Maria и Voulez vous danser. 

Также группа представляла Италию на конкурсе песни "Евровидение" в 1978 году и участвовала в 12 фестивалях в Сан-Ремо.

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