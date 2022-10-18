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В Казахстане хотят продлить мораторий на проверки МСБ до 2024 года

В Казахстане планируют продлить мораторий на проверки МСБ Фото: Zakon.kz
МНЭ РК подготовило изменения и дополнения в Указ Президента РК от 26 декабря 2019 года "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается продлить мораторий на проверки МСБ до 1 января 2024 года.

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, говорится в документе.

Исключение составят внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Как поясняется, внеплановые проверки могут проводиться для устранения причин условий совершения правонарушений с целью их профилактики или устранения нарушений, которые несут возможную угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, а также государства.

Указывается, что мораторий на проверки продляется в рамках исполнения поручения главы государства, прозвучавшего на совещании 19 мая 2022 года.

Мораторий на проверки субъектов предпринимательства действует в Казахстане с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 ноября.

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