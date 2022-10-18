ЦИК РК активизирует сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ – Нурлан Абдиров

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии РК встретились с главой Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента РК Уршулой Гацек и представителями миссии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе встречи председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров пригласил членов Миссии к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома, а также выразил готовность в проведении встреч представителей Миссии с членами и аппаратом ЦИК по любым интересующим вопросам.

ЦИК обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции. Мы придаем большое значение продолжению тесного сотрудничества и конструктивного диалога с БДИПЧ ОБСЕ, в том числе в периоды между электоральными кампаниями. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Абдиров выразил благодарность Миссии БДИПЧ/ОБСЕ за решение направить делегацию из 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за внеочередными выборами президента Казахстана.

Он также сообщил, что традиционно большое внимание уделяется вопросу обучения участников избирательного процесса и обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Проводятся семинары для политических партий, молодежи, представителей СМИ и НПО. Для привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повышения ее электоральной активности и правовой культуры при ЦИК РК создан "Клуб молодых избирателей". Обновлен состав Экспертного совета, целью которого является выработка предложений по развитию избирательной системы.