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ЦИК РК активизирует сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ – Нурлан Абдиров

Казахстан ЦИК РК БДИПЧ ОБСЕ Фото: ЦИК РК
Председатель и члены Центральной избирательной комиссии РК встретились с главой Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента РК Уршулой Гацек и представителями миссии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе встречи председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров пригласил членов Миссии к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома, а также выразил готовность в проведении встреч представителей Миссии с членами и аппаратом ЦИК по любым интересующим вопросам.  

ЦИК обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции. Мы придаем большое значение продолжению тесного сотрудничества и конструктивного диалога с БДИПЧ ОБСЕ, в том числе в периоды между электоральными кампаниями.Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Абдиров выразил благодарность Миссии БДИПЧ/ОБСЕ за решение направить делегацию из 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за внеочередными выборами президента Казахстана.

Он также сообщил, что традиционно большое внимание уделяется вопросу обучения участников избирательного процесса и обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Проводятся семинары для политических партий, молодежи, представителей СМИ и НПО. Для привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повышения ее электоральной активности и правовой культуры при ЦИК РК создан "Клуб молодых избирателей". Обновлен состав Экспертного совета, целью которого является выработка предложений по развитию избирательной системы.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября.

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