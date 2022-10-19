Академгородок появится в Конаеве
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью сказал, что Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи, сообщает Zakon.kz.
Как заявил президент, на сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы.
Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. Касым-Жомарт Токаев
Как считает глава государства, с учетом имеющихся проблем целесообразно рассмотреть вопрос создания в городе Конаев Академгородка.
По его словам, во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры.
Президент поручил правительству до конца 2022 года представить конкретные предложения по этому вопросу.
2 октября стало известно, что власти прорабатывают вопрос переноса ряда вузов в Конаев, чтобы разгрузить Алматы. Заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев заявил, что для студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики.
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