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Академгородок появится в Конаеве

Академгородок появится в Конаеве Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью сказал, что Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи, сообщает Zakon.kz.

Как заявил президент, на сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы.

Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. Касым-Жомарт Токаев

Как считает глава государства, с учетом имеющихся проблем целесообразно рассмотреть вопрос создания в городе Конаев Академгородка.

По его словам, во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры.

Президент поручил правительству до конца 2022 года представить конкретные предложения по этому вопросу.

2 октября стало известно, что власти прорабатывают вопрос переноса ряда вузов в Конаев, чтобы разгрузить Алматы. Заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев заявил, что для студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики.

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Токаев Касым-Жомарт Алматинская область Конаев
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