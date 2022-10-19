Соцопрос: более 75% казахстанцев верят в честные выборы

Чуть больше месяца остается до дня проведения внеочередных выборов президента. Различные общественные институты проводят социологические замеры с целью определить настроение людей, их осведомленность, готовность пойти на выборы, проголосовать за своего кандидата, сообщает Zakon.kz.

Исследовательским институтом "Общественное мнение" проведен социологический опрос. Согласно замерам, 73,1% опрошенных казахстанцев ответили, что пойдут на президентские выборы 20 ноября 2022 года.

Доля неопределившихся респондентов составила 15,9%. Твердо намерены не участвовать в голосовании 9,7%. Затруднились ответить на вопрос 1,3% респондентов.

В совокупности 76,1% опрошенных безусловно (48,3%) или скорее (27,8%) верят в то, что президентские выборы в ноябре 2022 года будут проведены честно.

На вопрос о качествах, которыми должен обладать кандидат в президенты, на верхних позициях оказались: порядочность, честность, наличие высшего образования, авторитет среди казахстанцев.

Социологическое исследование проведено Исследовательским институтом "Общественное мнение" с 6 по 10 октября текущего года. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент. В исследовании был применен метод телефонного опроса.

Погрешность составляет ± 4%.

Опрос проведен с официального разрешения ЦИК в соответствии с уведомлением ЦИК №ОСК-08-18/1179 от 30.09.2022 г.