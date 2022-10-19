Путин подписал указ о введении военного положения в новых четырех регионах

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности 19 октября объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, а также в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщает Zakon.kz.

Путин подписал указ о введении военного положения 20 октября в четырех присоединенных к России регионах – в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях

По его словам, решение было принято в связи с террористическими угрозами со стороны Украины.

На какой срок вводится военное положение, пока неизвестно.

В приграничных регионах РФ вводится "средний уровень реагирования". В числе этих регионов: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области.

Указ отправлен на согласование в Совет Федерации.