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Ерлан Карин отметил важность предстоящих выборов для запуска политических реформ

отметил важность предстоящих выборов для запуска политических реформ Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин выступил на Экспертном форуме "Политическая трансформация Казахстана: тенденции и перспективы", организованном Казахстанским институтом стратегических исследований, сообщает Zakon.kz.

В работе форума приняли участие ведущие политологи и эксперты в области социальных наук, представители академического сообщества, а также преподаватели университетов, передает Акорда.

В своем выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что нынешний избирательный процесс исходит из логики конституционной реформы, принятой на республиканском референдуме в июне этого тогда.

Госсоветник подробно остановился на текущей политической ситуации, особо выделив важность предстоящих выборов для запуска политических реформ путем перезагрузки всех ключевых государственных институтов.

По мнению Ерлана Карина, результатом политических реформ станет формирование новых принципов взаимодействия государственных институтов с оптимальным балансом между ветвями власти. Будет сформирована устойчивая система государственных институтов по формуле "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".

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