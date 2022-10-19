Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области

Прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Они потратили на азартные игры 507 млн тенге.

В прокуратуре предоставили список, сколько потратили представители различных ведомств:

Министерство внутренних дел РК - 97 млн;

Министерство обороны РК - 95 млн;

Министерство финансов РК - 25 млн;

Верховный суд РК - 7 млн;

Агентство финансового мониторинга РК - 15 млн;

Агентство по противодействию коррупции РК - 3 млн;

Местные исполнительные органы - 36 млн;

Иные госорганы - 27 млн.

Кроме того, сотрудник акимата города Нур-Султан Абдуалтиев Е.С. чей годовой доход не превышает 10 млн тенге 54 раза посещал казино "BeIIagio", где потратил 53 млн тенге.

Сотрудник Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области Назаров Е.А. чей годовой доход не превышает 7,9 млн тенге два раз посещал зал игровых автоматов "Торнадо 777", где потратил 3,2 млн тенге.

Сотрудник Департамента казначейства по Алматинской области Өмірбекұлы А. чей годовой доход не превышает 3 млн тенге посещал казино "Astoria" и "Макао" 25 раз, где потратил 33 млн тенге.

Сотрудник Агентства по финансовому мониторингу Өтеген Қ.А. чей годовой доход не превышает 3 млн тенге посещал казино "Astoria" 3 раза, где потратил 25 млн тенге.

В свою очередь, участие в азартных играх сотрудников полиции, чья деятельность как представителей правоохранительных государственных органов, законодательно отнесена на ступень выше, к особому виду государственной службы наносит невосполнимый ущерб институтам государственной власти и правоохранительной системы в целом. Прокурор Алматинской области старший советник юстиции Берик Адамов

Однако, установлено участие в азартных играх сотрудников Департамента полиции Алматинской Казакбекова Д.А. чей годовой доход не превышает 3 млн тенге. Он посещал казино "Bombay" 76 раза, где потратил 15 млн тенге. Его коллега А.Б. Бакытов, имеющий годовой доход 1,5 млн тенге, посещал казино "Astoria" 13 раз, где потратил 23 млн тенге.

Факт участия в азартных играх военнослужащих, для которых само пребывание на воинской службе является выражением особого доверия со стороны общества и государства, предъявляющее высокие требования к нравственности и морально-этическому облику военнослужащих вовсе не поддается никакому оправданию. Прокурор Алматинской области. Прокурор Алматинской области старший советник юстиции Берик Адамов

В частности, военнослужащий Военного института Сухопутных войск имени "Сагадата Нурмагамбетова" Телепов З.Г. годовой доход которого не превышает 3 млн тенге, посещал казино "Bombay" 34 раза. Там он потратил 12 млн тенге.

Военнослужащий войсковой части 53975 Хайрушев А.В. годовой доход которого не превышает 3 млн тенге, посещал казино "Astoria" "Bombay", "Монтана" и "Макао" 86 раз, где потратил 10 млн тенге.

В прокуратуре добавили, что установлен факт участия в азартных играх даже представителя государственной власти в отношении которого действуют специальные бланкетные нормы по укреплению авторитета государственной власти, ограничения по недопустимости совершения действий, способных дискредитировать Республику Казахстан, государственную власть, Вооруженные Силы и органы военной полиции.

Сотрудник отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона Ахаев Е.Н. чей годовой доход не превышает 6,6 млн тенге посещал казино "Astoria" 39 раз, где потратил 12,2 млн тенге.

В дополнение к изложенному, зафиксировано 10 фактов принятия денежных средств переводом на общую сумму 1,2 млн тенге на банковскую карту АО "Каспи Банк" со стороны Тогузбаева М.Б. занимавшего в период с 24.10.2017 - 15.11.2021 годах должность заместителя руководителя Управления государственных доходов по городу Конаев, не состоявшего в качестве игрока в игорном заведении от директора зала игровых автоматов "Diamond's" Харон-Заде Д.И., руководителя предприятия имеющего многочисленные системные нарушения норм налогового законодательства, а также непогашенную до настоящего времени налоговую задолженность свыше 300 млн тенге.

Указанный случай установлен в трудовой деятельности сотрудника органа государственных доходов, в чью компетенцию законодательно отнесена обязанность по обеспечению экономической безопасности страны. Прокурор Алматинской области старший советник юстиции Берик Адамов

В прокуратуре отмечают, что отмеченное положение дел не может оставаться без внимания и нуждается в ведомственной проверке каждого государственного органа с выяснением источника происхождения денежных средств, затраченных государственными служащими на азартные игры.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о сбое в системе мер противодействия коррупции указанных госорганов, осуществления не на надлежащем уровне антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков.