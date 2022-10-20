Казахстанцы раскритиковали главу Chocofamily из-за комментария о казахском языке

Основатель и совладелец Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов после выступления перед россиянами на тему языкового вопроса стал получать от пользователей Казнета негативные комментарии. Мухопяров решил поставить точку в этом инциденте и дал пояснения, сообщает Zakon.kz.

В интернете активно распространяют видео, на котором Мухоряпов комментирует слова одной девушки. По ее словам, если в Казахстане россиянам ответили на казахском языке, то это не является проявлением агрессии. Однако бизнесмен заявил, что это происходит "не от большой культуры".

В результате обрушившейся критики Мухоряпов заявил, что уважает казахский язык.

Казахстан – моя родина. Я не хочу, чтобы мои слова были неправильно поняты. Я против любого притеснения/давления, – сказано в его публикации.

Также он отметил, что "проявлять недружественность, показывать превосходство и не помогать, завышать цены – не круто".

И это не круто не только по отношению к приехавшим, но и по отношению к свои землякам. Рамиль Мухоряпов

Кроме того, по его словам, "круто, когда умные и продвинутые ребята из разных стран едут в Казахстан".

Про язык – если у тебя гость просит помощи и ты, не зная русского языка, пытаешься помочь ему, отвечая на казахском, ты красавец и настоящий гостеприимный житель страны. Если же ты русский язык знаешь и просто издеваешься, хочешь показать свое превосходство, специально отвечая на казахском, в душе у тебя нет настоящего казахстанского гостеприимства, – заключил он.