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Тимур Кулибаев переизбран в состав исполнительного комитета АНОК

Тимур Кулибаев переизбран в состав Исполнительного комитета АНОК Фото: kazenergy.com
Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев вновь переизбран в состав Исполнительного комитета АНОК на период 2023-2026 годов.

Кандидатура была представлена Олимпийским Советом Азии (ОСА) в качестве представителя континента. Тимур Кулибаев является вице-президентом континентальной Ассоциации – Олимпийского Совета Азии с 2015 года.

Стоит отметить, что Тимур Кулибаев является действующим членом комиссии Международного Олимпийского комитета по связям с общественностью и социальному развитию через спорт.

В сентябре 2022 года президент МОК Томас Бах назначил Тимура Кулибаева в комиссию МОК “Олимпизм 365”, которая займется мероприятиями по усилению роли спорта как важного фактора достижения целей ООН в области устойчивого развития.

Исполнительный комитет АНОК является руководящим органом АНОК, в состав которого входят 32 представителя НОКов, президент АНОК, старший вице-президент АНОК, генеральный секретарь организации и наиболее активные деятели всемирного олимпийского движения, избираемые сроком на четыре года.

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