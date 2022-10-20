Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Российская актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

ДТП Фото: Instagram/annabolshova26.01
В Калужской области актриса Анна Большова на своем автомобиле насмерть сбила женщину, сообщает Zakon.kz.

Актриса ехала по деревне Грачевка. По ее словам, она не заметила женщину-пешехода в темноте и совершила наезд, пишет telegram-канал SHOT.

Анна Большова позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Однако спасти женщину не смогли.

Несколько лет назад актриса купила дом в деревне Грачевка, рассказали в местной администрации. Периодически приезжала туда отдыхать.

Заслуженная артистка России работает в "Ленкоме". Снималась в фильмах "Юнона и Авось", "Презумпция невиновности", "Мой личный враг" и многих других.

Читайте также

Минивэн сгорел на трассе Шымкент – Самара после ДТП, водитель скончался

В Алматинской области мать и дочь насмерть задавил лихач

В Кульсары пенсионер насмерть сбил подростка

Ирина Лукичева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
недвижимое имущество
Алматинка удивилась объявлению о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления