Российская актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

В Калужской области актриса Анна Большова на своем автомобиле насмерть сбила женщину, сообщает Zakon.kz.

Актриса ехала по деревне Грачевка. По ее словам, она не заметила женщину-пешехода в темноте и совершила наезд, пишет telegram-канал SHOT.

Анна Большова позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Однако спасти женщину не смогли.

Несколько лет назад актриса купила дом в деревне Грачевка, рассказали в местной администрации. Периодически приезжала туда отдыхать.

Заслуженная артистка России работает в "Ленкоме". Снималась в фильмах "Юнона и Авось", "Презумпция невиновности", "Мой личный враг" и многих других.