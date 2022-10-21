Сколько нужно спать ночью для бодрости в течение дня, рассказал специалист

Врач-сомнолог и психотерапевт Виктор Хан отметил, что важно придерживаться графика сна. Это позволит организму быстрее восстанавливать физические и психологические силы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с журналистом специалист рассказал, что в осенне-зимний период многие люди сталкиваются с осенней хандрой и сонливостью, это связано с постепенным уменьшением количества солнечного света. Поэтому привычных семи часов сна некоторым людям может быть недостаточно.

Для поддержания бодрости необходимо стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. Продолжительность сна для здорового человека должна составлять от 7 до 9 часов. Даже в выходные желательно не нарушать обычный режим, чтобы лучше высыпаться. Виктор Хан

Хан говорит: даже если в течение недели мы недосыпаем, можно себе позволить выспаться, но не более, чем плюс два часа, то есть если у человека ежедневное пробуждение в 7 часов утра, то ему не будет в ущерб проснуться в 9, но ни в коем случае не в 11 или 12 часов дня.

Не стоит увлекаться дневным сном до начала рабочей недели, иначе могут возникнуть проблемы с засыпанием вечером, а сон уже не будет таким глубоким. В итоге рабочую неделю можно начать, так и не восстановившись. Виктор Хан

Часто казахстанцы задаются вопросом: а сколько все-таки нужно времени для сна, чтобы чувствовать себя бодрым весь день?

Специалист считает, что потребность каждого организма во сне индивидуальна. Это обусловлено генетическими факторами. Одним для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшими, достаточно для сна 5-6 часов, другим необходимо больше времени – 7-8 часов.

Также для крепкого сна необходимо создать комфортные условия: правильно подобрать подушку и матрас.

Кроме того, эксперт советует перед сном практиковать пешие прогулки, проветривать помещение и создавать в комнате комфортный температурный режим в пределах 19-20°C.

Специалист не рекомендует переедать перед сном, пить кофе и энергетические напитки. А просмотр гаджетов и чтение негативных новостей стоит полностью исключить.

Автор: Дарига Турысбекова