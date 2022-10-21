В "Астану" возвращается известный велогонщик Луис Леон Санчес

38-летний опытный испанский велогонщик Луис Леон Санчес спустя год возвращается в состав Astana Qazaqstan Team. Испанец подписал контракт до конца 2023-го года, сообщает Zakon.kz.

Луис Леон Санчес до этого проехал в майке "Астаны" семь сезонов, с 2015 по 2022 год, информирует пресс-служба казахстанского велоклуба.

За это время он отметился не раз, одержав серию побед, среди которых этапы "Тура Страны Басков" и "Вольта Альгарвы» (2016 год), "Гран-при Бруно Бегелли" (2017), этапы "Тура Альп", "Тура Алматы" и "Вуэльта Мурсии" (2018), этап "Тура Швейцарии" (2019), групповая гонка чемпионата Испании (2020) и "Классика Вильяфранка-де-Ордисия" (2021).

Невероятно рад вернуться в родной коллектив, у меня прекрасные чувства, большая радость и огромная мотивация. За год отсутствия в "Астане" много работал, получал новый опыт, старался расти в профессиональном плане. С нетерпением жду воссоединения с Astana Qazaqstan Team, чтобы вместе продолжить двигаться к новым целям. Луис Леон Санчес

В нынешнем сезоне Санчес был на подступах к Топ-10 на двух Гранд-турах. "Тур де Франс" он закончил на 13-м место общего зачета, а на "Вуэльте Испании" остановился на 16-й строчке генеральной классификации.

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