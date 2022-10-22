Эксперты считают запрет на вейпы в Казахстане "плохим решением"

Эксперты считают, что отказ от регулирования в пользу запрета приведет к расцвету теневой торговли и контрафакта, но не решит проблему.

Министерство здравоохранения РК на днях представило на сайте "Открытые НПА" концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", в которой предлагается норма о запрете оборота электронных сигарет.

Накануне ее обсудили с экспертами и общественностью.

Инициированный запрет Минздрав объясняет тем, что распространение и потребление вейпов в Казахстане происходит с высокими темпами роста, в том числе среди подростков и детей, а также имеет место "бесконтрольная повсеместная продажа, повлекшая вейповую эпидемию в стране".

Однако эксперты отметили, что довольно странно вводить запреты, даже не пытаясь отрегулировать этот сектор, тем более, что международный опыт показывает – запрет спровоцирует еще больший рост контрабанды и контрафакта.

Такое прямолинейное решение вопроса неверное, так как запрет будет существовать только на бумаге, как это сейчас происходит с кальянными заведениями и никпэками, то есть снюсами, – считает представитель Союза товаропроизводителей Максим Кононов. – По закону они запрещены, но по факту распространены в Казахстане. При запрете вейпов все просто уйдут в тень, государство потеряет доходы, а опасность для здоровья тех, кто использует вейпы, возможно, станет еще выше, чем на "белом" рынке. Я понимаю обеспокоенность родителей, так как сохраняется риск потребления вейпов подростками, но подростки курят и сигареты, почему же мы не запрещаем их?

Главное, что сегодня нужно, чтобы предотвратить распространение вейпов – это пропаганда здорового образа жизни и профилактика, считает глава Национальной ассоциации по снижению вреда от неинфекционных заболеваний "Денсаулык" Бахыт Туменова.

При этом электронные устройства потребления никотина нужно не запрещать, а регулировать.