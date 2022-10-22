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Казахстанки выиграли девятый совместный титул ITF Juniors

турнир Фото: ktf.kz
Самая титулованная пара Казахстана в возрасте до 18 лет – Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова в финале не оставила никаких шансов первым сеяным турнира Владиславе Андреевской (Кыргызстан) и Дарье Шадчневой (Россия) – 6:2, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Для казахстанок это второй титул за последние 10 дней. Неделю назад казахстанки праздновали победу на таком же турнире в Шымкенте.

В финале одиночного разряда у девочек Дана Байдаулет (216-я ракетка мира ITF Juniors) в двух сетах уступила польке Сьюзане Павликовской (164-я ракетка мира ITF Juniors) со счетом 1:6, 5:7.

У мальчиков все казахстанцы завершили борьбу уже в первом круге. Первый сеяный соревнования Максим Батютенко уступил Макару Елесину (Россия) – 6:7 (2:7), 2:6, Ерасыл Ердилда проиграл Фади Бидану из Ливана – 3:6, 2:6, Виталий Зацепин не смог одолеть Амирхамзу Насреддинова (Россия) – 3:6, 4:6 и Данир Калдыбеков уступил еще одному россиянину Олегу Колнинову – 4:6, 4:6.

В Ташкенте завершился турнир второй категории – ITF Juniors J2 TASHKENT. 

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