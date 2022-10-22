Аким Алматы вручил актрисе театра Валерии Крымской орден "Парасат"

Фото: государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац

В канун празднования Дня Республики Казахстан президент страны Касым-Жомарт Токаев наградил ведущую актрису легендарного театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац Валерию Крымскую одной из высших наград Республики Казахстан – орденом "Парасат", сообщает Zakon.kz.

Награда вручена за большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала республики, за многолетний труд во имя культурного развития и воспитания молодого поколения зрителей и в знак признательности большого таланта легендарной актрисы.

Государственную награду Республики Казахстан прославленной актрисе театра вручил аким города Алматы Ерболат Досаев.

Фото: Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац

Валерия Георгиевна Крымская блистает на сцене главного детского театра страны более полувека. За время своей творческой деятельности она воплотила на сцене около 80 необычайно ярких, запоминающихся и разнохарактерных образов.

Обаяние актрисы, мягкая проникновенная манера игры, лиричность в соединении с теплым юмором, душевная чистота и непосредственность ее героинь снискали у зрителя широкое признание и любовь.

Фото: Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац

Одна из недавних и ярких работ Крымской – образ любящей матери в ироничном спектакле по пьесе Ганны Слуцки "Шесть блюд из одной курицы", приуроченном к 80-летнему юбилею актрисы.

Фото: Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац

Звезда казахстанской сцены поблагодарила президента страны Касым-Жомарта Токаева и акима города Алматы Ерболата Досаева за доверие и высокую оценку ее труда и поздравила всех казахстанцев с национальным праздником – Днем Республики Казахстан.

Мы сердечно поздравляем Валерию Георгиевну с вручением ей высокой награды и желаем ей здоровья, счастья и новых ролей на сцене родного театра, – отметили в театре для детей и юношества имени Наталии Сац.