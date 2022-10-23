Военный самолет упал в районе жилого дома в Иркутске

Самолет-истребитель упал на двухэтажный дом в Иркутске, сообщает Zakon.kz.

Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает Telegram-канал "112".

По информации канала, речь идет о многоцелевом истребителе Су-30, вылетевшем с местного авиазавода. Предположительно борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный жилой дом.

Информации о погибших пока не поступало.

Информацию подтвердил губернатор региона Михаил Кобзев в своем T elegram-канале

По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место, – написал он.

В МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.