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В WhatsApp появится функция создания ссылок-приглашений для групповых звонков

Новая функция Фото: unsplash
В мессенджере WhatsApp появится возможность создания ссылок-приглашений для групповых голосовых и видеозвонков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал WABetaInfo, ранее тестировщики WhatsApp уже обнаружили в мессенджере аналогичную функцию для участников групповых чатов. Теперь же создавать опросы можно будет и в личной переписке.

При этом интерфейс и функционал остался таким же, как и в случае с групповыми чатами - пользователи смогут создавать опрос, включающий в себя до 12 вариантов ответа.

Воспользоваться функцией можно во вкладке "Звонки". Предложение создать ссылку появляется сверху. Если нажать на него, выскочит плашка, в которой можно выбрать, для чего именно вам нужно создать приглашение - для видео или аудио.

Сроки внедрения новой функции не уточняются. Также ожидается, что в ближайшее время разработчики WhatsApp увеличат максимальное число участников группового чата до 32 человек.

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