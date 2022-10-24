Нефть упала в цене после выхода макростатистики в Китае

По данным специалистов, мировые цены на нефть начали снижение после выхода макростатистики в Китае, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торгов и комментария аналитика, по состоянию на 11:09 по времени Астаны цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,54%, до 90,85 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 84,53 доллара.

Стоимость нефти снижается в понедельник утром, пока рынки реагируют на публикацию статистики в Китае. Так, Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти на 4,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, – отмечается в сообщении Прайм.

По информации государственного статистического бюро КНР, ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%, а за первые три квартала — на 3%.

Улучшение ситуации – это, в основном, результат более гибкого противовирусного контроля, который изолирует отдельные здания или кварталы, а не целые города, – приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова главного экономиста ING по Китаю Айрис Пан.

Кроме того, как добавил эксперт, на ситуацию влияет большая неопределенность, которая означает, что "эффективность политики стимулирования экономического роста будет подорвана".