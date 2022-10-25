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Как в регионах Казахстана отмечают День Республики

День Республики Фото: Zakon.kz
По всей стране проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики. В каждом городе торжественно подняли флаг, выступают артисты, проводятся тематические автопробеги и марафоны, сообщает Zakon.kz.

Торжество в городе Семее началось с поднятия огромного флага площадью примерно 25 кв. м, который в своих руках держали члены Ассамблеи народа Казахстана от области Абай и активисты городского Дома дружбы. А вокруг государственного флага образовался "живой" коридор – это представители этнокультурных центров города, надев национальные праздничные костюмы, приветствовали символ родной республики.

национальные наряды

Фото: Zakon.kz

Между тем на городском Арбате поставили столы и палатки: здесь развернулась выставка декоративно-прикладного искусства – куклы в национальных платьях, самодельные байтереки, юрты, шаныраки, символы Казахстана, изделия народных ремесленников этнокультурных центров Дома дружбы.

выступление

Фото: Zakon.kz

На сцене в это время выступали артисты государственной филармонии им. Амре Кашаубаева и городского Дворца культуры.

Жители города также могли посоревноваться в ловкости и меткости.

Затем под хиты современной казахстанской эстрады казахи и русские, украинцы и узбеки, татары и корейцы, башкиры и ингуши, казаки и евреи, взявшись за руки, водили хороводы дружбы, мира и согласия.

День Республики

Фото: Zakon.kz

В Восточном Казахстане в честь праздника проведено более 500 мероприятий. В городе Усть-Каменогорске самой многолюдной была Центральная площадь, где после торжественного поднятия флага и выступления акима области Даниала Ахметова состоялся концерт с участием местных танцевальных коллективов и певцов.

День Республики

Фото: Zakon.kz

Здесь же проходили спортивные состязания, ярмарка продовольствия и ручных изделий. Горожане с удовольствием покупали знаменитый на всю страну усть-каменогорский мед.

День Республики

Фото: Zakon.kz

А вот в городе Уральске одним из зрелищных мероприятий, проведенных в этот день, стал автопробег с флагами Казахстана. Главные условия участия – это наличие автомобиля белого цвета и государственного флага. Кортеж из 30 автомобилей проехал через весь город: со стороны трассы Атырау – Уральск до Площади Первого Президента, где уже шел праздничный концерт.

День Республики

Фото: Zakon.kz

Ни холод, ни мелкий моросящий дождь не помешали уральцам слушать концерт и общаться на главной площади города.

День Республики

Фото: Zakon.kz

Праздничные мероприятия в Прикаспии стартовали 22 октября. В рамках празднования прошли конкурсы чтецов, ярмарки сельхозтоваропроизводителей, спортивные мероприятия, выставки, праздничные концерты, различные смотры, благотворительные акции.

соревнование

Фото: Zakon.kz

Одним из знаменательных событий стал первый в истории Прикаспия турнир среди государственных служащих по стрельбе из лука. Участвовало 13 команд, почти 40 человек. Госслужащие стреляли по мишеням с дистанций 10-15 м.

День Республики

Фото: Zakon.kz

День Республики отметили и жители района Теренколь Павлодарской области. Народные гуляния прошли на площади перед местным Домом культуры. Теренкольцы участвовали в спортивных состязаниях, свои поделки выставили народные умельцы из сельских округов района, а местные творческие коллективы выступили с интересными вокальными и хореографическими номерами.

поделки

Фото: Zakon.kz

Кроме того, ко Дню Республики в Павлодарской области окрыли несколько объектов. 108 жителей Экибастуза получили ключи от квартир в новом доме. Там же, в городе шахтеров, свои двери распахнули новые детский сад и автосалон.

День Республики

Фото: Zakon.kz

День Республики в Караганде отмечают несколько дней подряд. Патриотическая акция "Қыран елім – Қазақстаным" прошла перед главным флагштоком города. Участие в поднятии флага приняли 300 человек, среди них были общественные деятели, военнослужащие, студенты вузов, молодежь и волонтеры.

День Республики

Фото: Zakon.kz

Также торжественное собрание, приуроченное к празднику, прошло в Казахском драматическом театре им. Сакена Сейфуллина. Аким Карагандинской области вручил государственные награды деятелям культуры, спортсменам, врачам, педагогам, ученым, общественным деятелям, внесшим вклад в развитие области и страны.

соревнования

Фото: Zakon.kz

Но, пожалуй, самым массовым мероприятием, посвященным этому государственному празднику, стал атлетический полумарафон Armanǵa jol – 2022. Для его проведения в Караганде перекрывали центральные улицы города. В нем приняли участие более 3 тыс. человек. Не только жителей города и области, а также гостей из других городов Казахстана и соседних стран. Марафонцы бежали на разные дистанции: 21, 14, 7 и 2 км.

День Республики

Фото: Zakon.kz

Праздничные мероприятия в Костанайской области начались еще 19 октября. В эти дни состоялось большое количество спортивных состязаний, праздничных концертов, детских игровых и познавательных конкурсов, награждение общественных деятелей.

День Республики

Фото: Zakon.kz

А 25 октября прошли заключительные мероприятия, в числе которых автопробег "Славлю тебя, родной Казахстан", праздничный концерт и выставка ретроавтомобилей и новой техники, выпускаемой на костанайских автозаводах.

выставка

Фото: Zakon.kz

И если дети и старшее поколение больше интересовались "Волгами" и "Москвичами" из 60-х годов и не только фотографировались с ними, но и садились за руль, то молодежь внимательно изучала новые авто. Кстати, сотрудники автозаводов удивили костанайцев и огромным флагом, который развернули возле выставки техники. Они изготовили полотно размером 10 на 5 м и прошли с ним по центральной площади. По словам представителя завода, таким образом они решили показать свой патриотизм и поддержать акцию, объявленную президентом ко Дню Республики.

празднование

Фото: Zakon.kz

Ударили автопробегом и в Петропавловске, который организовала городская молодежь. Активисты колесили по улицам города, вызывая восторг у пешеходов и водителей.

празднование

Фото: Zakon.kz

Петропавловцы написали пожелания "Мира!" и "Процветания!" родной стране на огромных баннерах, установленных на городской площади.

празднование

Фото: Zakon.kz

Несмотря на холод и промозглый ветер, на главной городской площади города Петропавловска яблоку негде было упасть. Горожане признаются, сегодня никакая непогода им не страшна, потому что согревает праздничное настроение, улыбки и дружба в многонациональном регионе.

мероприятие

Фото: Zakon.kz

Зато жителей города Тараза погода баловала. Вопреки прогнозу, утро выдалось солнечным и теплым. Потому у ротонды Парка Первого Президента народу собралось много. Зрелищную концертную программу приготовила для жителей и гостей Тараза также Жамбылская областная филармония им. Кенена Азербаева. Концерт состоялся на эстраде историко-культурного комплекса "Көне Тараз". В программе выступление оркестра народных инструментов, хореографической группы "Ақ кербез", исполнителей народных песен и классических музыкальных произведений. Особенный интерес концерт вызвал у юных зрителей.

празднование

Фото: Zakon.kz

Не обошлось и без теперь традиционного патриотического автокаравана. С десяток автомобилей с государственными флагами Казахстана проехали по проспекту Толе би и улице Тауке хана.

празднование

Фото: Zakon.kz

В третьем мегаполисе страны с раннего утра уже начались народные гуляния. Из окон авто звучит гимн, в окнах домов развешаны флаги — так Шымкент празднует День Республики Казахстан.

празднование

Фото: Zakon.kz

С площади "Ордабасы" стартовали сотни автомобилей и велосипедистов, которые в честь праздника устроили авто- и велопробег по главным улицам Шымкента.

празднование

Фото: Zakon.kz

Я вышел с ребенком, ему всего пять лет. Он у меня спрашивает и интересуется, он должен знать все. Мы с флажками пройдем по улицам, пусть видит, как город празднует такой знаменательный день. Сейчас стартует автопробег, очень увлекательное и патриотичное зрелище, молодцы ребята, – сказал житель города Алмас Даулетбаев.

празднование

Фото: Zakon.kz

В Парке Независимости в 11:30 – минута в минуту – подняли флаг Казахстана, к слову, он один из самых больших в республике. Во многих кафе объявлены скидки на разные блюда, немало водителей такси, которые могут довезти бесплатно и вручить шоколадку "Казахстан".

В Шымкенте во дворах накрыли дастарханы, в театрах прошли премьеры, в концертных залах жителей и гостей города ожидала фееричная программа. А на главной площади планируют организовать праздничный концерт с фейерверком.

празднование

Фото: Zakon.kz

Авторы: Екатерина Гуляева, Айдар Альтаев, Талгат Умаров, Владимир Долгушев, Ева Гоцкая, Таисия Колевид, Инна Лопатко, Людмила Мельник, Шуддин Саидов, Светлана Новак.

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Редакция Zakon.kz
Казахстан
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