Cбой WhatsApp произошел по вине Meta
Фото: pixabay
Жалобы на работу приложения поступили из Казахстана, России, Германии, Великобритании, Индии, Индонезии, Франции, США и других стран, сообщает Zakon.kz.
Сбои в работе мессенджера WhatsApp 25 октября были вызваны техническими неполадками со стороны Meta, сообщает Bloomberg.
Мы устранили проблему и приносим извинения за неудобства. Краткосрочное отключение стало результатом технической неполадки с нашей стороны, – сообщил агентству представитель компании.
Жалобы на сбой поступали из Казахстана, России, Швейцарии, Израиля, Испании, Египта, Саудовской Аравии. Пользователи испытывали трудности с доступом в приложение, отправкой сообщений и открытием файлов.
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