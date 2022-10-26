Cбой WhatsApp произошел по вине Meta

Фото: pixabay

Жалобы на работу приложения поступили из Казахстана, России, Германии, Великобритании, Индии, Индонезии, Франции, США и других стран, сообщает Zakon.kz.

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