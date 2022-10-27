Дуэт Голубев-Недовесов впервые сыграет в полуфинале АТР 500

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов получили шанс впервые сыграть матч стадии 1/2 финала парного разряда на крупном турнире в швейцарском Базеле, сообщает Zakon.kz.

Cильнейшая мужская пара Казахстана в четвертьфинале турнира серии АТР 500 в Швейцарии обыграла Рафаэля Матоса (Бразилия) и Давида Вега Эрнандеса (Испания) в двух партиях со счетом 7:5, 6:3.

В полуфинале казахстанцев ждут Иван Додиг (Хорватия) и Остин Крайчек (США).

Независимо от результатов полуфинального поединка казахстанский тандем теннисистов уже заработал неплохие рейтинговые баллы и в начале будущей недели поправит свои рейтинговые дела.

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