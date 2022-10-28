В Казахстане активизировались мошенники на фоне выплат премии по депозитам

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали об активизации финансовых мошенников в соцсетях. Они появились на фоне программы по выплате компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего злоумышленники используют фишинговые рассылки и сайты для сбора персональных данных пользователей.

КФГД также зафиксировал распространение фейковой информации в соцсетях. Например, что якобы осталась только одна неделя для "регистрации", чтобы получить компенсацию по депозитам.

Регистрация для получения компенсации не нужна. Вкладчики казахстанских банков до 1 января 2023 года вправе подать заявление в банк о своем согласии на получение 10%-ной компенсации. Сделать это можно непосредственно в самом банке или онлайн, в официальном мобильном приложении вашего банка, которым вы привыкли пользоваться для платежей и переводов, – отмечают специалисты Фонда гарантирования депозитов.

По вопросам с выплатой компенсации рекомендуют обращаться в банк, где имеется депозит. Казахстанцев призвали проверять каналы информации и доверять только официальным источникам.

В КФГД также рекомендовали игнорировать сомнительную рекламу о выплате компенсации в интернете и не раскрывать персональные данные неизвестным.

Казахстанские банки принимают заявления от депозиторов о согласии на выплату компенсации (премии). Выплаты будут проводиться банками после 23 февраля 2023 года.