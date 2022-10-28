Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На западе, юге и востоке Казахстана 29 октября пройдут дожди

погода, дождь Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 29 октября в Казахстане. На большей части страны под влиянием северо-западного антициклона сохранится погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Лишь на западе, юге и крайнем востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дождь и снег.

По республике ожидается туман, в южной половине – усиление ветра, на востоке – низовая метель, – говорится в сообщении.

Синоптики также озвучили прогноз погоды на три дня в Алматы, Шымкенте и Астане.

Прогноз погоды в Астане

  •  29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С , днем 0°С...+2°С.

  • 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +2...+4°С.

  • 31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха около 0 градусов, днем +3...+5°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1..+3°С, днем +12...+14°С.

  • 30 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

  • 31 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.

 Прогноз погоды в Шымкенте

  •  29 октября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +16...+18°С.

  • 30 октября: облачно, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +6...+8, днем +10...+12°С.

  • 31 октября: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

 

 

Читайте также

Акимат Алматинской области подписал меморандум о проведении заплыва на открытой воде

Прокурор Шымкента обратился с заявлением

Судья разъяснил приговор Биртанову и Абишеву

Ирина Лукичева
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
туман осенью, ухудшение погоды
Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления