На западе, юге и востоке Казахстана 29 октября пройдут дожди

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 29 октября в Казахстане. На большей части страны под влиянием северо-западного антициклона сохранится погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Лишь на западе, юге и крайнем востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дождь и снег. По республике ожидается туман, в южной половине – усиление ветра, на востоке – низовая метель, – говорится в сообщении. Синоптики также озвучили прогноз погоды на три дня в Алматы, Шымкенте и Астане. Прогноз погоды в Астане 29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С , днем 0°С...+2°С. 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +2...+4°С. 31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха около 0 градусов, днем +3...+5°С. Прогноз погоды в Алматы 29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1..+3°С, днем +12...+14°С.

30 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

31 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С. Прогноз погоды в Шымкенте 29 октября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +16...+18°С.

30 октября: облачно, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +6...+8, днем +10...+12°С.

31 октября: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С. Читайте также Акимат Алматинской области подписал меморандум о проведении заплыва на открытой воде Прокурор Шымкента обратился с заявлением Судья разъяснил приговор Биртанову и Абишеву

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