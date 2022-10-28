Telegram начал торговать именами пользователей

Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Как и было обещано, мы запустили возможность покупать имена пользователей Telegram на специальной платформе Fragment. Аукционы на самые ценные имена пользователей уже запущены, так что обязательно проверьте. Павел Дуров

Нововведение, как отметил предприниматель, позволит пользователям владеть уникальными адресами, защищенными в реестре децентрализованной сети блокчейнов.

Это только начало, но важная веха - власть начала переходить в руки пользователей. Павел Дуров

Стартовая цена зависит от длины имени пользователя — чем короче, тем выше цена. Например, минимальная сумма для имени из четырех букв составляет 10 000 Toncoin (около $19 000). На данный момент единственной валютой, принимаемой торговой площадкой, является Toncoin. Для входа в систему вам необходимо использовать свои учетные записи Telegram и Tonkeeper.