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Неизвестный в резиденции Нэнси Пелоси напал с молотком на ее супруга

медработник Фото: pixabay
Супруг спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пол перенес хирургическую операцию, после того как неизвестный ворвался в резиденцию политика в Сан-Франциско и напал на него с молотком, сообщает Zakon.kz.

Нападение произошло 28 октября.

Пол Пелоси перенес успешную операцию по исправлению трещины черепа и серьезных повреждений правой кисти и рук. Его врачи ожидают полного выздоровления, – говорится в заявлении офиса спикера американского конгресса.

Сообщается, что в качестве подозреваемого был задержан 42-летний Дэвид Депап. О причинах нападения не сообщается. Спикер конгресса США вылетела со своей семьей в Сан-Франциско.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом Нэнси Пелоси и нападения на ее супруга. Расследование проводится совместно с полицией Капитолия и Сан-Франциско.

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