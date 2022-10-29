Какие продукты эксперты рекомендуют употреблять осенью

Руководитель медицинского Департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала осенние продукты – рекордсмены по содержанию витаминов и полезных веществ, сообщает Zakon.kz.

Здоровый человек, отметила специалист в беседе с порталом "Мослента", должен съедать в день не менее 400 г свежих овощей или фруктов. Осенью иммунная защита организма существенно ослабевает. Важно, чтобы овощи и фрукты обеспечивали достаточное количество витаминов А, В и С.

Витамин С – один из наиболее важных для иммунитета. Он в больших количествах содержится в сладком болгарском перце. В нем концентрация этого витамина выше, чем в цитрусовых. Кроме того, аскорбиновой кислотой богаты другие осенние продукты – например, айва, облепиха и шиповник. Ольга Малиновская

По словам врача, витамина А много в моркови и тыкве, он не разрушается при термической обработке, поэтому запеченные овощи будут особенно полезны. Также эксперт советует включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина В, осенью им особенно богаты все бобовые культуры.