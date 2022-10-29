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Чемпионом мира по гиревому спорту стал казахстанец

Чемпион мира по гиревому спорту Фото: региональная служба коммуникаций Атырауской области
Чемпионат мира по гиревому спорту проходит в индийском городе Нью-Дели. Ришат Галиахметов из Атырау стал чемпионом мира в весовой категории 95 кг, сообщает Zakon.kz.

Как передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, в соревнованиях принимают участие 234 атлета из 13 стран мира.

Из Атырауской области участвуют три спортсмена. В первый день соревнований чемпионом мира стал Ришат Галиахметов – 95 кг, теперь свои силы испытают два наших спортсмена Доскали Доскалиев – 90 кг, Алпамыс Айтмуханов – 73 кг. Старший тренер Сергей Гридчин

ЧМ в Индии

Фото: региональная служба коммуникаций Атырауской области

Атырауские спортсмены, в том числе Ришат Галиахметов, занимаются подъемом гирь уже более 10 лет. В этом году он также получил золотую медаль на чемпионате Азии в Щучинске.

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