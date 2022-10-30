В работе Instagram и Facebook в Казахстане произошел сбой

Вечером 30 октября 2022 года в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел массовый сбой, сообщили казахстанские пользователи платформ, сообщает Zakon.kz.

Больше всего жалоб на работу Instagram. Из всех регионов Казахстана сообщают, что работает он только через VPN.

Сайт downdetector показывает, что на работу Instagram жалуются по всему миру.

О причинах сбоев пока не сообщается.

Последние пару месяцев сбои в работе социальных сетей происходят довольно часто.