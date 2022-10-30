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Законодательство РК

Охотника, застрелившего краснокнижных лебедей, задержали в Акмолинской области

Задержали в Акмолинской области Фото: polisia.kz
Факт браконьерства был выявлен стражами порядка 29 октября. В Акмолинской области был задержан охотник, застреливший двух лебедей, птиц внесенных в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Мотоцикл "ИЖ – Юпитер 5" под управлением 67-летнего местного жителя остановили участковые инспекторы отдела полиции Буландынского района при проведении рейдовых мероприятий на территории Журавлевского сельского округа.

При проверке документов и транспортного средства в коляске мотоцикла полицейскими обнаружены туши двух лебедей и гладкоствольное охотничье ружье "ТОЗ 34" 12 калибра. Необходимо отметить, что оружие зарегистрировано в ОВД, кроме того, у сельчанина имеется соответствующее удостоверение охотника. По словам акмолинца, о запрете охотиться на лебедей, занесенных в Красную книгу, он знал, однако, увидев птиц, застрелил их.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 337 части 1 УК РК (Незаконная охота). Проводятся необходимые следственные процедуры. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Полицейские предупреждают, что охота на водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь – кликун как вид с сокращающейся численностью внесен в Красную книгу Республики Казахстан.

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Константин Вноровский
Акмолинская область
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