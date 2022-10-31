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Дмитрий Лёгкий стал депутатом Мажилиса

Дмитрий Лёгкий стал депутатом Мажилиса Фото: Facebook/legk.d
Вакантный мандат депутата Мажилиса получил член Народной партии Казахстана Дмитрий Лёгкий. Об этом 31 октября рассказали в Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Дмитрия Лёгкого зарегистрировали депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Ему вручили удостоверение и нагрудный знак.

Дмитрий Лёгкий родился в Украине. Он окончил Кустанайский педагогический институт. По образованию историк. Имеет большой педагогической опыт, автор многих научно-методических работ.

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