Дмитрий Лёгкий стал депутатом Мажилиса

Фото: Facebook/legk.d

Вакантный мандат депутата Мажилиса получил член Народной партии Казахстана Дмитрий Лёгкий. Об этом 31 октября рассказали в Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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