Для президентских выборов в Казахстане изготовят более 12 млн бюллетеней

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, для голосования на внеочередных выборах президента РК, назначенных на 20 ноября, будет изготовлено более 12 млн бюллетеней, передает корреспондент Zakon.kz.

ЦИК установлено, что число избирательных бюллетеней для внеочередных выборов президента РК, включая резерв 1% от общего числа избирателей, включенных в списки, составляет 12 069 990. Бюллетени будут напечатаны на государственном и русском языках. Помещение, где находятся готовые бюллетени, сдается под охрану органам внутренних дел.

Уточненное число избирателей представили сегодня в Центризбиркоме по итогам проверки списков территориальными избиркомами.

Согласно актам территориальных избирательных комиссий в списки избирателей в общей сумме включены 11 950 485 человек. Исходя из этой численности избирателей будут изготавливаться бюллетени для голосования. Также численность избирателей учитывается при изготовлении открепительных удостоверений на право голосования. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Председатель ЦИК также уточнил, что согласно правилам выдачи и учета открепительных удостоверений на право голосования, утвержденным постановлением ЦИК от 8 апреля 2009 года №161/306, областные, городов республиканского значения и столицы избирательные комиссии в связи с потребностью избирателей в регионах устанавливают необходимое количество открепительных удостоверений на право голосования и обеспечивают их изготовление из расчета не более 1% от общего числа избирателей по области, городу республиканского значения или столице. Далее избиркомы областного уровня передают открепительные удостоверения на районный уровень не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, а районные избиркомы, в свою очередь, передают открепительные удостоверения на участки не позднее, чем за 16 дней до дня голосования.

В ЦИК напомнили, что открепительное удостоверение выдается при перемене избирателем места пребывания в период между предоставлением списка избирателей для всеобщего ознакомления и днем голосования. Его можно получить в участковой избирательной комиссии, предъявив документ, удостоверяющий личность. Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного и того же населенного пункта.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.