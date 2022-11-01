Назван самый опасный мессенджер

Причиной утечек чаще всего являются ошибки пользователей, включая отсутствие обновлений приложения, сообщает Zakon.kz.

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков заявил, что WhatsApp является самым опасным мессенджером, передает Прайм.

По его словам, это связано с тем, что в WhatsApp чаще всего выявляют критические уязвимости. Как подчеркнул эксперт, выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ.

Специалист по кибербезопасности отметил, что для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом. Слободчиков предупредил, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.