Эксперт оценил последствия выхода России из "зерновой сделки" для Казахстана

Россия заявила о временном выходе из "зерновой сделки". Из-за военных провокаций в мире подорожали фьючерсы на пшеницу, кукурузу и овес. Но "зерновой коридор" продолжает работать. Отразится ли эта ситуация на Казахстане, корреспонденту Zakon.kz рассказал экономист Арман Бейсембаев.

Учитывая, что Украина является одним из важнейших мировых производителей зерна, сейчас из-за военных конфликтов оказалось заблокировано порядка 20 млн тонн продукции. Это еще больше усугубило продовольственный мировой кризис.

По мнению Армана Бейсембаева, сложившаяся ситуация не сильно отразится на Казахстане.

Похожая ситуация уже складывалась весной 2022 года, украинское зерно также было заблокировано. На тот момент все происходящее совпало с напряженной ситуацией именно в сфере продовольствия в мире, и у нас в стране в том числе. Это не было напрямую связано именно с невозможностью вывоза зерна с украинских портов, но наша ситуация связана с тем, что нарушена логистическая цепочка, в том числе сюда попадает заблокированное зерно. Но не оно само по себе стало основной причиной, это дополнило общую картину, которая и так на тот момент была в мире из-за санкционной политики в отношении России. В тот период много что оказалось заблокировано, многие логистические цепочки – разорваны, многие экономические связи – прерваны, в том числе у Казахстана с Россией, у России с Европой и так далее. Арман Бейсембаев

Как считает эксперт, Казахстан косвенно попадает под удар, потому что наш импорт и наш экспорт "завязаны" на России. Порядка 60% всего экспорта РК сейчас приходится именно на РФ.

— Если немного отмотать назад, то мы увидим, что Россия с самого начала стала отстраивать себя как некий логистический хаб на территории стран СНГ, – говорит Бейсембаев.

Экономист отмечает, что Россия заводила к себе очень многие зарубежные компании, которые теперь, после геополитических конфликтов, массово покидают российский рынок. Но для России появление иностранных компаний, промышленных предприятий и прочих было целенаправленной экономической политикой, страна собирала на себе в том числе логистические права и лицензии. Проще говоря, многие компании, заходя на российский рынок, больше нигде не открывали своих представительств, просто не имели права по договору, в том числе и Казахстан.

После 24 февраля 2022 года ситуация сильно поменялась. Пошел резкий отток этих компаний с российского рынка, и мы оказались без импортной продукции. Да, закуп продовольствия продолжается, но надо понимать, что это складские запасы, которые рано или поздно закончатся. Из-за происходящего стала проседать вся логистика. Казахстан теперь вынужден в авральном порядке перестраивать всю экономику на новые логистические цепочки, договариваясь с каждой страной по отдельности. Потому как ранее нам проще было договориться напрямую с российскими представителями, а теперь ничего этого нет. Наша страна теперь выходит напрямую на Китай, Европу, на те страны, которые ранее работали с Россией. Но проблема в том, что этим зарубежным компаниям невыгодно работать в обход России и напрямую с Казахстаном. Арман Бейсембаев

Ситуация с зерном напрямую не оказывает негативного влияния на Казахстан, потому что мы страна, которая выращивает свое зерно, и более того, мы его экспортируем. То есть заблокированное украинское зерно не приведет к тому, что у нас в стране пропадет хлеб. Безусловно, заблокированное украинское зерно приведет к росту цен, подорожавшему продовольствию. В этом смысле для нас станет выгоднее это зерно отправлять на экспорт, нежели поставлять на внутренний рынок.

Арман Бейсембаев уверен: если государство не будет регулировать этот вопрос, то это приведет к тому, что все зерно "утечет" из Казахстана на международный рынок и автоматически произойдет удорожание хлеба.

Кстати сказать, основным покупателем казахстанского зерна и казахстанской муки является Афганистан. Если отследить географию поставок украинского зерна, в списках нет ни Казахстана, ни России, ни даже Центральной Азии. Украинское зерно в основном уходило в Африку, в Саудовскую Аравию, Египет. И в первую очередь заблокированное зерно бьет по этим странам, а не по Казахстану. Казахстан не испытывает никаких проблем с зерном, у нас его в достаточном количестве. Тем более, что мы свое зерно поставляем в Узбекистан, а они нам из нашего зерна поставляют муку. Арман Бейсембаев

Как подчеркнул экономист, выход из "зерновой сделки" безусловно оказывает влияние на рост напряженности в сфере продовольствия в мире в целом. Мы почувствуем эту ситуацию на себе, но не напрямую.