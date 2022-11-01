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Зара Даркен установила необычное достижение в истории казахстанского тенниса

Теннис Основа турнира Фото: ktf.kz
15-летняя казахстанская теннисистка Зара Даркен сумела впервые пробиться в основную сетку международного турнира среди женщин ITF Women на кортах Италии, сообщает Zakon.kz.

64-я ракетка Казахстана Зара Даркен, которая еще не имеет рейтинговых очков в женском туре ITF и WTA, успешно преодолела барьер квалификационного этапа турнира серии ITF Tour W15 в итальянском городе Соларино, передает пресс-служба ФТК. 

В первом круге отборочной стадии юная теннисистка из Актобе обыграла местную спортсменку Джорджи Патти – 6:1, 6:2. А уже в финале "квала" уверенно победила другую представительницу Италии, Камиллу Лерволино – 6:1, 6:4.

Теннис Основа Италия

Фото: ktf.kz

Теперь, на старте основной сетки итальянского турнира, западноказахстанской теннисистке предстоит сыграть с 25-летней Абигейл Амос из Англии, британка занимает 1236-е место в мировом рейтинге.

Надо отметить, что Зара в своей карьере впервые заработала не только рейтинговые очки, но и призовые деньги.

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Куандык Шынасилов
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