Зарплата у женщин в Казахстане почти на 22% меньше, чем у мужчин

По данным Бюро национальной статистики, в 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата женщин составила 220 160 тенге, мужчин – 281 239 тенге, то есть с разницей в среднем около 61 079 тенге, или 21,7%, сообщает Zakon.kz.

В 2020 году гендерный разрыв по зарплате составлял 25%.

Как отмечают статистики, различия в оплате труда отличаются в зависимости от выполняемой работы и видов экономической деятельности предприятий.

Самая высокая оплата труда зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 503 930 тенге, минимальная – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 150 705 тенге.

При этом в 2021 году численность рабочей силы в Казахстане в возрасте от 15 лет и старше составила 9,3 млн человек, или 69,3% от общей численности населения. В 2020 году в республике было 9,2 млн трудоспособного населения.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, сегодня в различных отраслях экономики занято 8,8 млн человек, из которых 4,2 млн (48,3%) – женщины.

В структуре работающего населения большую часть составляют наемные работники – 6,7 млн человек (76,2%), самостоятельно занятых – 2,1 млн человек (23,8%).

При этом в числе наемных работников отмечается гендерное равенство: 50,9% составляют мужчины, 49,1% – женщины. А вот среди самозанятых доля мужчин немного выше – 54,4%.

По данным статистиков, значительная доля работающих по найму мужчин занята в традиционно "мужских" сферах: строительстве (77,2%), промышленности (68,9%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (57,8%), транспорте и складировании (77,4%).

Женщины меньше представлены в сельскохозяйственном секторе (42,2%), промышленности (31,1%) и строительстве (22,8%), но преобладают в таких сферах экономической деятельности, как торговля (57,1%), предоставление услуг по проживанию и питанию (65,4%), образование (72,9%), здравоохранение и социальное обслуживание населения (73%).

Анализ по возрасту показывает, что основную долю работающего населения (76,5%) составляют казахстанцы в возрасте от 25 до 54 лет. При этом соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое: 51,3% и 48,7% соответственно.

Порядка11,5% занятых составляет молодежь (15-24 года), среди них больше юношей (53%), нежели молодых девушек (47%).

Работники предпенсионного возраста (55-64 лет) составляют 11,2% от общей численности занятых, при этом доля женщин в этой возрастной группе увеличивается до 49,1%.

Работающие пенсионеры (от 64 лет и старше) имеют наименьшую долю в численности занятых – 0,8%, из которых 53,1% женщины.

Вместе с тем анализ показал, что высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 7,4 млн человек, или 83,5% занятого населения.

Отмечается, что женщины являются более квалифицированной рабочей силой, высокий уровень образования имеют 41,4% женщин.

Численность безработных в прошлом году составила 449,6 тыс. человек, из которых чуть больше половины женщины (55,1%). В целом уровень безработицы составил 4,9%, при этом среди женщин безработица несколько выше (5,5%), чем среди мужчин (4,2%).