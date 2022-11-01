Доллар подешевел на торгах 1 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 466,22 тенге, снизившись на 2,01 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 63,76 тенге (-0,83).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 465,73 тенге, рубля – в 7,6 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-471,5 тенге, евро – по 463-468 тенге, российские рубли – по 7,13-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на ICE Futures выросла на 1,66% и составила 94,35 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,56%, до 87,88 доллара за баррель.