Профицит платежного баланса Казахстана составил почти 8 млрд долларов

Национальный банк сформировал предварительную оценку платежного баланса страны по итогам 9 месяцев 2022 года. Он сложился с профицитом в 7,9 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил директор Департамента платежного баланса Нацбанка Азат Ускенбаев, переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса, профицит которого достиг 29,3 млрд долларов.

Он существенно улучшился в сравнении со значением за сопоставимый период прошлого года на 15,9 млрд долларов (в 2,2 раза). Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом. Директор Департамента платежного баланса НБ РК Азат Ускенбаев

По его словам, экспорт товаров вырос на 47,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 63,9 млрд долларов.

Ускенбаев отметил, что экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности, на нефть.

Так, экспорт нефти и газового конденсата вырос на 63,4% и составил 36,4 млрд долларов. Импорт товаров в свою очередь увеличился на 16,4%, до 34,6 млрд долларов.

Это обусловлено ростом ввоза промежуточных (на 21,6%, или 3,1 млрд долл. США) и непродовольственных потребительских товаров (на 23,2%, или 1,5 млрд долл. США), – сказал глава департамента.

При этом операции физических лиц, связанные с трансграничной электронной торговлей и серым импортом автомобилей из стран ЕАЭС, по итогам третьего квартала были досчитаны на сумму 318,8 млн долларов. Из них 262,1 млн долларов составил импорт товаров, приобретенных на онлайн-площадках, и 56,7 млн долларов пришлось на импорт автомобилей.

Общий объем досчетов данных операций по итогам 9 месяцев 2022 года составил 1,1 млрд долларов.

Доходы иностранных прямых инвесторов также выросли на 22,5% и составили 20,2 млрд долларов.

Как отметил представитель Нацбанка, рост экспорта товаров сопровождается увеличением выплат доходов иностранным инвесторам. По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере 9 млрд долларов.

Этот фактор означает рост в чистом виде иностранных активов и сокращение внешних обязательств резидентов (за 9 месяцев 2021 года отмечен чистый приток 6,3 млрд долларов). Положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора, – пояснил Азат Ускенбаев.

Он отметил, что резервные активы (без учета активов Нацфонда) на 1 октября 2022 года оценивались в 32,6 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 7,1 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.