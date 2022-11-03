Казахстанская теннисистка сенсационно вышла в 1/4 финала ITF Women
Талантливая казахстанская теннисистка, которая сейчас располагается на 1378-й строчке женского мирового рейтинга, впервые в карьере пробилась в четвертьфинал профессионального турнира в одиночном разряде.
За выход в третий раунд "основы" Аружан переиграла шведку Юлию Локвист (рейтинг WTA, 992) – 6:3, 6:1. А перед этим Сагандыкова сломила сопротивление Катерины Цыгуровой (рейтинг WTA, 1005) из Швейцарии – 5:7, 7:5, 6:4.
Фото: ktf.kz
Теперь за выход в полуфинал теннисистка из Астаны 4 ноября сыграет с Наталией Сенич (Сербия, рейтинг WTA, 1246).
Необходимо отметить, что Аружан Сагандыкова, прежде чем выйти в четвертьфинал одиночного разряда основной сетки, выиграла три матча в отборочном этапе. Там она обыграла Клаудиу Берназчи (Италия, рейтинг ITF 1645), Алину Цюрпалевич (Украина) и Нору Свенссен (Швеция, рейтинг ITF 1816).
Фото: ktf.kz
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