Казахстанская теннисистка сенсационно вышла в 1/4 финала ITF Women

17-летняя казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова демонстрирует великолепные результаты на женском международном турнире из серии ITF Women 15 на кортах турецкой Антальи. Она прошла в третий круг основной сетки, выиграв отборочный раунд из трех поединков, сообщает Zakon.kz.

Талантливая казахстанская теннисистка, которая сейчас располагается на 1378-й строчке женского мирового рейтинга, впервые в карьере пробилась в четвертьфинал профессионального турнира в одиночном разряде.

За выход в третий раунд "основы" Аружан переиграла шведку Юлию Локвист (рейтинг WTA, 992) – 6:3, 6:1. А перед этим Сагандыкова сломила сопротивление Катерины Цыгуровой (рейтинг WTA, 1005) из Швейцарии – 5:7, 7:5, 6:4.

Фото: ktf.kz

Теперь за выход в полуфинал теннисистка из Астаны 4 ноября сыграет с Наталией Сенич (Сербия, рейтинг WTA, 1246).

Необходимо отметить, что Аружан Сагандыкова, прежде чем выйти в четвертьфинал одиночного разряда основной сетки, выиграла три матча в отборочном этапе. Там она обыграла Клаудиу Берназчи (Италия, рейтинг ITF 1645), Алину Цюрпалевич (Украина) и Нору Свенссен (Швеция, рейтинг ITF 1816).

Фото: ktf.kz

Почти как Сагандыкова шла на этом турнире другая казахстанка Жанель Рустемова, которая выиграла три матча в "квале", затем на старте "основы" победила турчанку Лейлу Нелуфир Йылмаз – 6:3, 6:0. Но за выход в четвертьфинал данных соревнований 12-я ракетка Казахстана в упорной борьбе уступила россиянке Анне Уреке (677, рейтинг WTA) – 5:7, 6:4, 3:6.

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